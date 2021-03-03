Euro
8.88
-0.26%
Dolar
7.341
-0.26%
Altın
408.95
-0.3%
Borsa
1.529
0%
Bitcoin
360.338
1.90%
EXEN Coin
16.67
-0.05%
2ºC
İstanbul
Güneşli 2 C
    Ertaç Özbir'in hücuma çıkması sosyal medyada çok konuşuldu

    Ertaç Özbir'in hücuma çıkması sosyal medyada çok konuşuldu

    Maçın sonlarına doğru Beşiktaş'ın kontra atağını kesen Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir'in hücuma katılması, ortaya ilginç görüntüler çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2021 - 08:51
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 08:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

    Kaptan Atiba'nın golüyle rakibini 1-0 yenen siyah-beyazlılar, zirve takibini sürdürdü.

    Oldukça çekişmeli geçen mücadelenin sonlarına doğru ise ilginç bir an yaşandı. Siyah-beyazlıların kontra atağını kesen ev sahibi ekibin kalecisi Ertaç Özbir, hücuma katılarak takımının atağına yön verdi.

    Ertaç Özbir in hücuma çıkması sosyal medyada çok konuşuldu #1

    NEUER ERTAÇ

    Beşiktaş yarı sahasının ortasına kadar gelen 31 yaşındaki eldivenin bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.

    Bazı taraftarlar, sık sık topla ileri çıkmasıyla bilinen Alman kaleci Neuer'i hatırlatarak, 'Neuer Ertaç' yorumunda bulundu.

    Ertaç Özbir in hücuma çıkması sosyal medyada çok konuşuldu #2

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir