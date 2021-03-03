Ertaç Özbir'in hücuma çıkması sosyal medyada çok konuşuldu

Ertaç Özbir'in hücuma çıkması sosyal medyada çok konuşuldu

Maçın sonlarına doğru Beşiktaş'ın kontra atağını kesen Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir'in hücuma katılması, ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

Kaptan Atiba'nın golüyle rakibini 1-0 yenen siyah-beyazlılar, zirve takibini sürdürdü.

Oldukça çekişmeli geçen mücadelenin sonlarına doğru ise ilginç bir an yaşandı. Siyah-beyazlıların kontra atağını kesen ev sahibi ekibin kalecisi Ertaç Özbir, hücuma katılarak takımının atağına yön verdi.

NEUER ERTAÇ

Beşiktaş yarı sahasının ortasına kadar gelen 31 yaşındaki eldivenin bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.

Bazı taraftarlar, sık sık topla ileri çıkmasıyla bilinen Alman kaleci Neuer'i hatırlatarak, 'Neuer Ertaç' yorumunda bulundu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)