Erteleme maçlarında statü engeli: Bazı futbolcular oynayamayacak Müsabakaları ertelenen takımlar, cezalı ve 3. haftadan sonra aldığı oyunculara yer veremeyecek.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken ancak Avrupa elemeleri nedeniyle ertelenen İstanbulspor-Galatasaray, Adana Demirspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Başakşehir maçları bu hafta oynanacak.

Kurallara göre erteleme maçlarında cezalı oyuncular ve 3. haftadan sonra transfer edilen futbolcular yer alamayacak. Bugün oynanacak İstanbul-Galatasaray karşılaşmasında ev sahibi ekipten 1, Aslan'da ise 4 futbolcu kurala takıldı.

Galatasaray'a kötü Fenerbahçe'ye iyi haber

Son gün yetiştirilen Ndombele, Davinson ve Bayern Münih altyapısından transfer edilen Eyüp Aydın ile Dortmund'dan alınan Gökdeniz Gürpüz bu maçta forma giyemeyecek. Kazımcan da sakatlığı sebebiyle yer almıyor. İstanbulspor'da statüye takılan tek futbolcu Imbula.

Başakşehir'de 5, Adana Demirspor'da toplam 10 futbolcu ceza ve transfer statüsü nedeniyle forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Bailly, Gökhan İnler, Tayfur Bingöl forma giyemiyor. Fenerbahçe'de ise Başakşehir karşılaşmasında oynamasına engel bir isim bulunmuyor.