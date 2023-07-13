Ertelendi, kafalar karıştı... Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? Süper Lig'de maçların programı... Süper Lig fikstür çekimi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Ertelenen ve yeni çekim için sabırsızlıkla beklenen fikstüre dair, "Süper Lig fikstür çekimi ne zaman?" sorusu gündeme geldi. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman?

Süper Lig için tatil dönemi yavaş yavaş sona ermek üzere...

Ligler yeniden başlayacak ve şampiyonluk ateşi de tüm takımlar için bir kez daha yanacak.

Ancak Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala, fikstürün belli olması gerekiyor.

2023-24 Süper Lig fikstür çekimi için gözler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi.

Süper Lig 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerinin ardından şimdi de fikstürün belli olması bekleniyor.

Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? Süper Lig'de maçların programı...

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman?

Süper Lig fikstür çekimi tarihi belli oldu. Süper Lig'de bugün yapılması planlanan 2023-24 sezonu fikstür çekimi önümüzdeki haftaya ertelendi.

Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Süper Lig ve TFF 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.