Ertelenen futbol liglerinin detayları Bugün yapılan TFF Yönetim Kurulu toplantısında profesyonel Lig müsabakalarına ilişkin kararlar açıklandı.

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve 1-1 biten karşılaşmanın sonrasında hakem Halil Umut Meler, sahaya inen ve direkt üzerine yürüyen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu ve tekmeli saldırısına uğradı.

Ertelenen liglerle ilgili detaylar

Yaşananların ardından bugün yapılan TFF Yönetim Kurulu toplantısında profesyonel Lig müsabakalarına ilişkin kararlar şöyle: