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    Ertelenen Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçının tarihi belli oldu

    Süper Lig'in 22. haftasından ertelenen Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı, 23 Şubat Çarşamba günü oynanacak.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2022 - 16:29
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 16:39
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    Ertelenen Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçının tarihi belli oldu

    Süper Lig'in 22. haftasında olumsuz hava koşulları nedeniyle Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmişti.

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 18 Ocak Salı günü ilk yarısı oynanan ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle önce bir gün sonraya, ardından da ileri bir tarihe ertelenen Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının 23 Şubat Çarşamba günü oynanacağı bildirildi.

    KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

    Müsabakaya kaldığı dakika ve şartlarda Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de devam edileceği aktarıldı.

    Ertelenen Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçının tarihi belli oldu #1


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