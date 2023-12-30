Ertelenen Süper Kupa finali dünya basınında yer buldu Suudi Arabistan'da Süper Kupa finalinde, Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşmasının ertelenmesi dünya basınında yankı uyandırdı. Dış basın, haberi ana sayfalarından okuyucularına duyurdu.

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçı, Suudi yetkililer ve iki kulüp arasındaki anlaşmazlıklar yüzünden ertelendi.

Ertelenen maç dünya basınında

Galatasaray'ın "Ne Mutlu Türküm Diyene", Fenerbahçe'nin ise "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" pankartları ve Atatürk resimli tişörtlerle maça çıkma isteği krizi çıkaran neden oldu.

İleri bir tarihe ertelenen final karşılaşmasına dünya basınında ise geniş yer verildi.



İşte dış basına tarihi gece ile ilgili yansıyan bazı haberler..

Bild

Almanya'nın popüler yayın organlarından Bild, Süper Kupa maçı ile ilgili, "Çöldeki derbide büyük sıkıntı" başlığını attı.

Bild, Suudi polisinin Fenerbahçe soyunma odasına girerek Atatürk baskılı tişörtleri toplamak istediğini de yazdı.

Mundo Deportivo

İspanyol "Mundo Deportivo" yayını "Türk futbolunda yeni karışıklık" manşetiyle çıktı.

Mundo Deportivo, Suudi yetkililer ile Türk tarafının gün boyu süren müzakerelere rağmen uzlaşamadığını aktardı.

La Gazetta Dello Sport

İtalyan La Gazetta Dello Sport gazetesi, ertelenen finali "Riyad'da Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki İstanbul derbisi iptal edildi" başlığıyla servis etti.

Reuters

Reuters, karşılaşmanın Ankara-Riyad yakınlaşması sonrası bu ülkede düzenlenmek istendiğine dikkat çekti.

AP

Haber ajansı AP ise İspanya ve İtalya süper kupa karşılaşmalarının Ocak ayında Suudi Arabistan'da yapılacağını hatırlattı.

Kicker

Almanya'da önemli yayın organlarından Kicker, 'Cumhuriyetin 100'üncü yılında kargaşa: Riyad'da Türkiye Süper Kupası iptal edildi' ifadelerini kullandı.

Lequipe

Fransız gazetesi Lequipe de 'Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı iptal edildi' metniyle haberi verdi.

Tuttosport

Tuttosport (İtalya) ise haberi, “Galatasaray ve Fenerbahçe oynamak istemiyor: Süper Kupa maçı iptal oldu” şeklinde verdi.

Voetbal International

Voetbal International (Hollanda) yayınladığı haberde, “Türk kulüpleri Süper Kupa finali için sahaya çıkmayı reddetti” ifadelerini kullandı.

