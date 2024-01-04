Ertelenen Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak? Beklenmedik gelişme var Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçının, ocak ayı içinde oynanacağı öne sürüldü.

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Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde 29 Aralık'ta oynanması planlanan ancak ev sahibi ülkeyle yaşanan kriz sonrasında ertelenmek zorunda kalan Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa Finali'nin ne zaman oynanacağı merak konusuydu.

Yayın hakları nedeniyle bu adımı attı

Pazartesi günü Riva'da toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, maçın ocak ayı içerisinde oynanması için düğmeye bastı.

Sözcü'nün haberine göre; siyasi bir boyut kazanan kupa finalinin sürüncemede kalıp daha fazla malzeme yapılmasını istemeyen TFF, bu maçın yayın haklarını sattığı MENA Bölgesi (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) yayıncılarıyla da sorun yaşanmaması adına böyle bir adım atma kararı aldı.

Lig bir hafta kaydırılacak

EURO 2024 nedeniyle 19 Mayıs'ta bitecek ve zaten fazlasıyla sıkışık olan takvim bir hafta kaydırılacak. İlerleyen aylarda bu ertelenen maçlar hafta içine konulacak.