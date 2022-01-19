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Ertelenmişti! Gaziantep FK - ÖK Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ertelenmişti! Gaziantep FK - ÖK Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK’nın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u konuk ettiği karşılaşma yoğun kar yağışı nedeniyle devam edemedi. Peki, Gaziantep FK - ÖK Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?