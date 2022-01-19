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    Ertelenmişti! Gaziantep FK - ÖK Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Gaziantep FK’nın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u konuk ettiği karşılaşma yoğun kar yağışı nedeniyle devam edemedi. Peki, Gaziantep FK - ÖK Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2022 - 12:58
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    Ertelenmişti! Gaziantep FK - ÖK Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. hafta mücadeleleri ile devam ederken, Gaziantep FK - ÖK Yeni Malatyaspor maçı yarım kaldı.

    Gaziantep'in sahasında oynanan maçın ilk devresi 0-0 bitti ancak artan yoğun kar yağışı nedeniyle maç devre arasında tatil edildi.

    Maçın tatil edilmesinin ardından taraftarlar, karşılaşmanın yeniden ne zaman oynanacağını merak etmeye başladı.

    Bunun  akabinde yarım kalan ve ilk devresi 0-0 biten maçın ne zaman ve saat kaçta oynanacağı ise belli oldu.

    Peki, Gaziantep FK - ÖK Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı....

    GAZİANTEP - MALATYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Gaziantep FK - ÖK Yeni Malatyaspor maçı bugün kaldığı yerden devam edecek.  Karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Maç beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Tosca, Muhammet Demir, Ertuğrul, Oğuz, Doğan, Figueiredo, Maxim, Vetrih

    Yeni Malatyaspor: Ertaç, Philip, Mustafa, Aabid, Sadık, Mehdi, Azubuike, Semih, Mounir, Hafez, Dicko


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