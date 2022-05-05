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    Ertem Şener'in maç anlatımı yine gündemde

    Ertem Şener'in maç anlatımı yine gündemde

    Exxen'in Şampiyonlar Ligi yayın hakkını almasıyla uzun bir aradan sonra maç spikerliğine geri dönen Ertem Şener, anlatımıyla Twitter'ın gündemine oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 10:21
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 11:07
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    Şampiyonlar Ligi'de Real Madrid ile Manchester City arasında oynanan maç nefes keserken, Exxen için maçı anlatan Ertem Şener yorumlarıyla sosyal medyayı salladı.

    Normalde yorumlarıyla gündem olan Ömer Üründül'ü bile geride bırakan Şener, Twitter'da TT oldu.

    Yine efsane replikler ortaya çıktı

    İşte geceye damgasını vuran Ertem Şener sözleri...

    "Söz uçar yazı kalır, Benzema vurdu mu izi kalır!"

    "Foden, İngiltere'de ona Pep'in çocuğu diyorlar. Çok seviyor onu, kim sevmez ki!"

    "Yerleri dövüyor Casemiro, o soğukkanlı çocuk yerleri dövüyor!"

    "Yürüyen gol, gol istiyor (Benzema için)"

    "Çocuk adam (Vinicius Junior)"

    "Bütün stat Karim Benzema'ya yalvarıyor"

    "Carlo Ancelotti'nin sakız çiğneme temposu arttı"

    "Sen ne yapıyorsun Real Madrid!"

    "Real Madrid bir çocuğun elinden şekerini aldı, çocuğun elinden şeker alınır mı? Aldı işte!"

    "(Önceki Şampiyonlar Ligi maçlarından bahsederek) Onlar fragmanmış bu filmmiş diyorum."

    "Ömer abi benim aklım durdu!"

    Ertem Şener in maç anlatımı yine gündemde #1

    Ertem Şener in maç anlatımı yine gündemde #2

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