Ertuğrul Doğan: 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur

2010-2011 sezonu şampiyonu konusu, Fenerbahçe ve Trabzonspor camialarını karşı karşıya getirmeye devam ediyor.

3 Temmuz davasının ardından giderek tırmanan gerilimde bordo-mavililer, 2010-2011 şampiyonluğunun er ya da geç kendilerine verileceğini iddia ediyor.

Konuyla ilgili son açıklama, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan geldi.

Doğan, 2010-2011 sezonu için yaptığı açıklamada, "2010-11 sezonu şampiyonu Trabzonspor'dur. Bu konu bizim için tartışmaya kapalıdır." şeklinde konuştu.

Ertuğrul Doğan'ın açıklaması şu şekilde:

Trabzonspor Kulübü, herhangi bir kulüple bu sıkıntıları yaşamak isteyen bir takım asla olamaz. Trabzonspor olarak bize dokunmadığı müddetçe, kimseye herhangi bir şekilde cevap veren, bu işlerin içerisine giren bir kulüp olmadık. Bunun ana çıkış noktası, 2010-2011 konusu. Bu konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır. 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur bizim açımızdan. Bu konuda herhangi bir şekilde ben cevap bile vermem.