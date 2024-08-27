Ertuğrul Doğan: Bankalar Birliği'nden resmi olarak çıkacağız Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, yapmış oldukları sermaye artırımı başvurusuyla birlikte, elde edilecek kaynakla Bankalar Birliği’nden resmi olarak çıkacaklarını ve tüm banka kredilerini kapayacaklarını söyledi.

İHA

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün mali durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Doğan, kulübün Bankalar Birliği’nden çıkışıyla yıllık 500-600 milyon TL’lik faiz yükünden kurtulacağının altını çizdi.

"BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN RESMİ OLARAK ÇIKACAĞIZ"

Trabzonspor Başkanı, sözlerine şu şekilde başladı:

Trabzonspor olarak yapmış olduğumuz sermaye artırımı başvurumuzla birlikte, elde edilecek kaynakla Bankalar Birliği’nden resmi olarak çıkacağız ve tüm banka kredilerimizi kapatacağız. Bu hamlemizle birlikte kulübümüz, yıllık 500-600 milyon TL’lik bir faiz yükünden kurtulmuş olacak. Faiz oranlarının %55 seviyelerinde seyrettiği bir ortamda, sürecimizin başarıyla tamamlanması ile birlikte kulübümüz için çok büyük bir finansal rahatlama sağlayacağız.

"TRABZONSPOR'UN MALİ YAPISINI BÜYÜK ÖLÇÜDE GÜÇLENDİRECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

Ayrıca, Trabzonspor’un bilançosundaki diğer borçların da ödeneceğini belirten Başkan Doğan, şu ifadeleri kullandı:

KAP'ta açıkladığımız raporlar incelendiğinde, sadece banka kredilerinden değil, diğer birçok borçtan da kurtulmak için ciddi adımlar attığımız görülecektir. Bu süreç sonunda, Trabzonspor’un mali yapısını büyük ölçüde güçlendireceğimize inanıyoruz.

"SORUN OLMAKTAN ÇIKARMAK ARZUSUNDAYIZ"

Başkan Doğan, sermaye artışıyla öz kaynakların pozitife çevrileceğini vurgulayarak, şunları dedi:

Bu sermaye artışıyla birlikte kulübümüzün öz kaynaklarını pozitife çevirerek, UEFA'nın Pozitif Öz Kaynak Kuralı başta olmak üzere birçok mali kriteri Trabzonspor için artık bir sorun olmaktan çıkarmak arzusundayız.

"GELECEĞİ GÜVENCE ALTINA ALMAK YOLUNDA CİDDİ MESAFE ALMIŞ OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

Son olarak, kulübün vergi borçlarıyla ilgili de planlarını paylaşan Doğan, şu şekilde konuştu:

Sigorta prim borcu olmayan Trabzonspor, vergi borçlarına ilişkin de ciddi bir ödeme planı yapacak. Sıfır borç politikasına doğru attığımız önemli adımlardan bir tanesi olan sermaye artırımı ile birlikte, Trabzonspor’un geleceğini güvence altına almak yolunda ciddi mesafe almış olmayı hedefliyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)