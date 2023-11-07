Ertuğrul Doğan: Fenerbahçe maçında tiyatro seyrettik Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama paylaştı. Doğan, "Fenerbahçe maçında hepimizin gözleri önünde bir tiyatro seyrettik. Bu müsabakanın hakemleriyle ilgili verilecek kararları yakından takip ettiğimizi belirtmek istiyorum" sözlerini kullandı.

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Konyaspor karşılaşması için taraftara çağrıda bulunan Doğan, geçen hafta oynadıkları Fenerbahçe maçı için de çarpıcı sözler kullandı.

"Tiyatro seyrettik"

İşte Ertuğrul Doğan'ın paylaşımı:

Geçtiğimiz hafta oynadığımız Fenerbahçe maçında hepimizin gözleri önünde bir tiyatro seyrettik.



Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak; bu müsabakanın hakemleriyle ilgili verilecek kararları yakından takip ettiğimizi belirtmek istiyorum.



Biz; camiamızın birlik ve beraberlik içinde olduğunda nelerin üstesinden geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu inançla; önümüzdeki süreci kazanacağımız yeni zaferlerle birlikte çok daha güçlü tamamlayacağız.

"Büyük zaferler kararlılığın sonucudur"