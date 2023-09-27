Ertuğrul Doğan: Hatayspor maçı Trabzonspor’a yakışmayan bir mağlubiyet oldu Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Hatayspor maçının Trabzonspor’a yakışmayan bir mağlubiyet olduğunu belirterek, “Bundan sonrasında olmaması için ne gerekiyorsa onu yapmamız lazım” dedi.

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İHA

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün Olağanüstü Genel Kurul'unun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kongreye katılan bütün delegelere teşekkür eden Başkan Doğan, şu şekilde konuştu:

Bizim için önemliydi. Gelip bize burada destek verdiler. Kulüplerine sahip çıktılar sağ olsunlar. Kongre gayet güzeldi. Sonuçta herkesin ortak değeri Trabzonspor. Bunların hepsi Trabzonspor’un iyiliği için herhangi bir sıkıntı olmadan geçti.

"Hatayspor maçı Trabzonspor’a yakışmayan bir mağlubiyet oldu"

Hatayspor maçını değerlendiren Başkan Doğan, şunları dedi:

Hatayspor maçı Trabzonspor’a yakışmayan bir mağlubiyet oldu. Böyle olmaması gerekirdi. Bundan sonrasında olmaması için ne gerekiyorsa onu yapmamız lazım. Hocamız ile her zaman görüşüyoruz. Birazdan yine görüşeceğiz. Bunlar normal olan görüşmeler. O da sonuçta böyle olmasını istemez. Herkes Trabzonspor’un daha iyi olmasını istiyor. Kendisi de öyle. İnşallah bundan sonra buna benzer sonuçlar yaşamayacağız.

Ertuğrul Doğan, Süper Lig'de play-off sistemini değerlendirdi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin Süper Lig'de play-off sisteminin geri gelebileceğine dair açıklamalarını değerlendiren Başkan Doğan, şu ifadeleri kullandı:

Bu çok yeni bir konu. Kulübün gelirinin arttırılması için bu tip konuşmalar daha önce olmuştu. Ama başkanımız bunu ilk defa dillendirdi. Kendisi herhalde bizi de çağıracaktır bu konuları detaylıca konuşacağız. Artısı ve eksisini o zaman daha açık konuşabiliriz. Şu anda çok sıcak bir konu. Ne olduğunu tam olarak anlamadan yorum yapmam yanlış olur. Onları öğrendikten sonra yorumlarız.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)