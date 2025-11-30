Ertuğrul Doğan, İbrahim Hacıosmanoğlu’na forma hediye etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanan karşılaşma için Trabzon’a gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi.

Başkan Doğan, Hacıosmanoğlu’na Trabzonspor’un 1975-1976 sezonunda elde ettiği ilk şampiyonluğun simgesi olan beyaz formayı hediye etti.

TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ise bu anlamlı hediye için Doğan’a teşekkürlerini iletti.