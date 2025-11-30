Abone ol: Google News

Ertuğrul Doğan, İbrahim Hacıosmanoğlu’na forma hediye etti

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanan müsabaka için Trabzon’a gelen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na forma hediye etti.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 10:32
Ertuğrul Doğan, İbrahim Hacıosmanoğlu’na forma hediye etti
  • Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Trabzon'da buluştu.
  • Doğan, Hacıosmanoğlu'na ilk şampiyonluk sezonunun simgesi beyaz forma hediye etti.
  • Hacıosmanoğlu, bu anlamlı hediye için teşekkür etti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanan karşılaşma için Trabzon’a gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi.

Başkan Doğan, Hacıosmanoğlu’na Trabzonspor’un 1975-1976 sezonunda elde ettiği ilk şampiyonluğun simgesi olan beyaz formayı hediye etti.

TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ise bu anlamlı hediye için Doğan’a teşekkürlerini iletti.

Eshspor Haberleri