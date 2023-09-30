ensonhaber.com

Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Akyazı'daki maçı Trabzonspor 2-1'lik skorla kazandı.

Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Paul Onuachu ve 27. dakikada Anastasios Bakasetas attı. Pendikspor'un tek golü 36. dakikada Endri Çekici'den geldi.

Bu maçın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, sert açıklamalarda bulundu.

"Herkes ayağını denk alacak çok net söylüyorum"

Ertuğrul Doğan, şu sözleri sarf etti:

Ben bu şekilde konuşmak isteyen biri değilim. Ama sahada yaşanan terbiyesizliğin bir sonunun gelmesi lazım. Burası Dingo'nun ahırı değil. Hakemler de federasyon da kimsenin kimseyi bu kadar tahrik etmeye hakkı yok. Kimse terbiyesizlik yapmayacak. Mendy’nin pozisyonunda hakemin neyi gördüğünü merak ediyorum. Çıkıp neyi gördüğünü açıklayacak. VAR’daki arkadaşa soruyorum. Akşam eve gittiğinizde nasıl rahat ediyorsunuz. Bu sadece bu hafta olmadı. Trabzonspor camiası ile kimse böyle oynayamaz. Herkes ayağını denk alacak çok net söylüyorum.