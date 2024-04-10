Ertuğrul Doğan: Kulüpler bizi ilgilendirmez, seçim kararı alınmıştır Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF'nin açıkladığı seçim tarihi ve kulüplerin imza toplaması hakkında "Diğer kulüpler bizi ilgilendirmiyor, seçim kararı alınmıştır" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'de geride kalan 31 haftada topladığı 52 puanla üçüncü sırada yer alan Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı seçim tarihi ve kulüplerin imza toplamasıyla ilgili konuştu.

"Diğer kulüpler bizi ilgilendirmiyor, seçim kararı alınmıştır"

HaberTS'ye konuşan Ertuğrul Doğan, şu ifadeleri kullandı:

Biz resmi hesabımızdan 15 gün önce TFF'yi istifaya davet etmiştik. Diğer kulüpler bizi ilgilendirmiyor, seçim kararı alınmıştır. Hayırlı olsun, bizim istediğimiz oldu.

Kulüpler imza toplamaya başladı

Kulüpler Birliği Vakfı'nın İstanbul'da yaptığı toplantıda bir araya gelerek konuyu görüşen kulüplerin çoğu TFF'nin belirlediği 18 Temmuz tarihini 'geç ve kabul edilemez' buldu.

Seçim 2023-2024 sezonunun bitimiyle birlikte yapılmasını isteyen kulüpler, bu amaçla noter onaylı imza toplamaya başladı.

TFF'nin imza hakkına sahip 302 delegesi bulunuyor. Üyelerin yüzde 40'ı oranında yani 122 imza toplanması halinde TFF 30 gün içerisinde seçime gitmek zorunda. Kulüpler seçim için 60 günlük bir takvim düşünüyor.

Eğer takvim hızlı ilerler ve genel kurul toplanması için 'en geç 30 gün içinde' ibaresi eklenmezse, seçim mayısın son haftasına da alınabilir.

Süper Lig'den 10 takım imzaladı

Her iki seçenek de 18 Temmuz'dan daha erken bir tarihte seçim yapılmasını mümkün kılıyor.

Şu ana dek Süper Lig'den 10, 1. Lig'den 10, TFF 2. ve 3. liglerden de 40 kulübün imza verdiği öğrenildi.

Süper Lig'den imza veren kulüpler: Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Pendikspor, Antalyaspor, Sivasspor.