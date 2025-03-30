Ertuğrul Doğan, Ramazan Bayramı mesajı yayınladı

AA & Ensonhaber

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Doğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayınlanan mesajında, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bayramlar, takvimde yer alan özel günlerin ötesinde, paylaşmanın, kardeşliğin ve sevginin en güzel şekilde hissedildiği, gönüllerimizin birbirine daha da yaklaştığı kıymetli zamanlardır.

"HEPİNİZE EN İÇTEN SELAM VE SEVGİLERİMİ İLETİYORUM"

Trabzonspor'un sadece bir futbol kulübü olmadığını, kökleri geçmişe uzanan büyük bir çınar olduğunu aktaran Doğan, şunları kaydetti: