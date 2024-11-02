Ertuğrul Doğan: Şenol Güneş'in sonuna kadar arkasındayız

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Trabzonspor'un 57. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı, bugün Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleştirildi.

Genel kurulda açıklamalarda bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Şenol Güneş'e güvendiklerini söyledi. Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"FAİZ YÜKÜNDEN KURTULDUK"

Trabzonspor’un bankalara yılda 700-800 milyon TL arasında olan faiz yükünden kurtulmasını sağladık. Bugüne kadar Türk futbol tarihindeki en yüksek bütçeli stat sponsorluğunu gerçekleştirdik.

"KABUL ETMEK İSTEMİYORUZ"

Geçen yıl üçüncü bitirdik. Bu yıl sonuçlar ortada. Bir hoca değişikliğimiz oldu. Bu konuda tüm Trabzonspor camiasına, açık ve net olarak söylemem gerekirse mahcubum. Ben ve yönetim kurulum olmak üzere, böyle bir şeyi kabul etmek istemiyoruz.

"ŞENOL GÜNEŞ'E SONUNA KADAR GÜVENİYORUM"

Dolayısıyla bizi bu durumdan çıkartacak olan sayın Şenol Güneş ile tekrar anlaştık. Hem daha önce Trabzon'da hem de bir İstanbul takımıyla şampiyonluk yaşadı. Çok önemli başarılar elde etti. Ben Şenol Güneş'e sonuna kadar inanıyor ve güveniyorum. Muhakkak ki camianın istediği saha sonuçlarını gerçekleştirecektir.

"HOCAMIZIN İSTEDİĞİ OYUNCULARI ALACAĞIZ"