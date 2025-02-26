Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'un 15-20 puanı gasbedildi

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Süper Lig'de 23 maç sonunda topladığı 32 puanla 8. sırada bulunan Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

A Spor canlı yayınına katılan Doğan, bordo-mavililerin bu sezon ciddi hak kayıplarına uğradığını belirtti.

Ertuğrul Doğan, bu durumun sistematik ve planlı bir şekilde gerçekleştiğini dile getirdi.

"TRABZONSPOR'UN 15-20 PUANI GASBEDİLDİ"

Trabzonspor Başkanı, şunları dedi:

Trabzonspor'un 15-20 puanı gasbedildi. Bu, planlı ve programlı bir şekilde yapıldı. Artık bir noktadan sonra bu düzenin değişmesini istiyoruz.

"GALATASARAY'IN FENERBAHÇE'NİN DURUMU BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

Başkan Doğan, özellikle büyük takımlar arasındaki çekişmenin kamuoyunda gereğinden fazla yer bulduğunu belirterek, şunları dedi:

Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin durumu bizi ilgilendirmiyor. Bu iki kulübün yaptığı yorumlar tamamen kendi çıkarları doğrultusunda. Lig, iki takım üzerine kurgulanmış şekilde ilerliyor ve bu çok büyük bir yanlış. İşin doğrusu, adalet arayışında olduklarını da düşünmüyorum. Kendi aralarındaki çıkar kavgasını ülkenin gündemine taşıyor ve buradan yürüyorlar.

"ADALET İSTİYORUZ"

Türk futbolunda asıl sorunun Anadolu takımlarının uğradığı haksızlıklar olduğunu vurgulayan Doğan, şu ifadeleri kullandı: