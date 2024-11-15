Ertuğrul Doğan ve Şenol Güneş'ten 'şampiyonluk' zirvesi! 3 yıllık plan belirlendi

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Süper Lig'in köklü takımlarından Trabzonspor'da seçimli kongreye yaklaşıldı.

Bordo-mavili camiada yeni kongre öncesi büyük bir heyecan yaşanırken, kulübü maddi anlamda çok önemli yüklerden kurtaran Ertuğrul Doğan, tek aday olarak seçimlere hazırlanıyor.

Bankalar Birliği'nden çıkma hamlesiyle birçok İstanbul kulübünün hayallerini gerçeğe dönüştüren Ertuğrul Doğan ve Trabzonspor'un efsane kaptanı ve şu anki teknik direktörü Şenol Güneş'e büyük bir güven var.

Taraftarın desteğini de arkasına alan Ertuğrul Doğan ve Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir araya gelmişti.

3 YILLIK PLAN

Güneş, yaptığı açıklamada 3 yıllık dev plan hakkında çarpıcı sözler sarf etmişti.

3 yıllık plan içinde, bu yıl toparlama ikinci yıl yarışma ve altyapıyla oluşma. "Başkan sınırları zorluyoruz" diyor. Diğer kulüplerin yaptığı harcamaları yapmamız mümkün değil. Başarı sonrası başarısızlık olur. Az olanı tamamlayacağız, fazla olanı atacağız. Oradaki görüntüden çok Trabzonspor’u orada başarısız görmek beni üzüyor ama üzülmenin zamanı değil, çalışmanın zamanı. Daha savaşan takım görmek istiyoruz. Oyuncularımdan görmek istiyorum.

Edinilen bilgiye göre; bordo-mavili camia, kısa süre içerisinde yeniden şampiyon olmak için dev bir plan oluşturdu.

Bu sene toparlanma süreci olarak görülürken, gelecek sene ise şampiyonluğun en büyük adayı olmak için gerekli adımlar atılacak. Üçüncü senede ise diğer kulüplere fark atan bir Trabzonspor hayal ediliyor.

Şenol Güneş'in sözleri de Ertuğrul Doğan'ın planını ortaya koyan bir detay olarak dikkati çekti.

2.1 MİLYAR ÖDEME YAPILDI

Hatırlanacağı üzere Ertuğrul Doğan, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için 2.1 milyar liralık ödeme yaptıklarını aktarmış ve vergi borcunun da sıfırlanması için çalışmaların başladığını müjdelemişti.

TARAFTAR DERNEKLERİ DE ARKASINDA

Mardin Trabzonsporlular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, Trabzonspor’un son dönemde saha sonuçlarında zorluklar yaşamasına rağmen, Başkan Ertuğrul Doğan’ın finansal yapılandırmada attığı önemli adımları övgüyle karşıladıklarını belirtti.

Aydın, "Bankalar Birliği’nden Trabzonspor’u çıkartmak, kulübümüz için şampiyonluk kadar kıymetli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

PROJELERE DİKKAT ÇEKTİ

Aydın, Başkan Doğan’ın liderliğinde yürütülen projelere de dikkat çekerek şunları ekledi: