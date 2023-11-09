Ertuğrul Doğan ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile sevkler duyurulurken, Trabzonspor ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 8 Kasım günü de PFDK'ye sevk edilmişti.

"Tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"

TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 03.11.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından ve kulüp resmi internet sitesinden ve 04.11.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN’ın 03.11.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından ve kulüp resmi internet sitesinden yapılan paylaşım ile 04.11.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.