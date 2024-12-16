Galatasaray, Süper Lig’in 16’ncı haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor’u 4-3 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Galatasaray 41 puana yükselirken, Trabzonspor 16 puanda kaldı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray karşılaşmasının ardından hakem kararlarıyla ilgili oldukça sert ifadeler kullandı.

"REZİLLİK BİTMİYOR"

Basın mensuplarına konuşan Ertuğrul Doğan şunları dedi:

Rezillik bitmiyor. Herkes bir şeyler konuşuyor. Futboldaki rezillik başka boyuta geldi. Bu saatten sonra konuşacak çok bir şey kalmadı. Söyledikçe daha kötüye gidiyor.

"MHK İLE İLGİLİ KARAR ALMAK DURUMUNDA"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na mesaj gönderen Ertuğrul Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"YAZIKLAR OLSUN"

Ertuğrul Doğan ayrıca şunları dedi:

Algınız batsın. Bunlar rezalet! Diyeceğim çok şey var ama burada demek istemiyorum! Kaç tane pozisyon var arkadaşlar! Artık bu rezalet! Türk futbolunun battığı yerdir. Yazıklar olsun.