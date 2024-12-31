Ertuğrul Doğan: Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum

AA & Ensonhaber

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Doğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yayınlanan mesajında, şu ifadeleri kullandı:

Geçmişte olduğu gibi gelecekte de büyük bir azim ve kararlılıkla başarıya ulaşacak, her zorluğu aşacak güce sahibiz. Birlikte geliştirdiğimiz bu dayanışma ve inanç, Trabzonspor'umuzu hak ettiği zirveye taşıyacaktır.

"YENİ YILINIZI EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLUYORUM"

Bu yolculukta taraftarların coşkusu, inancı ve desteğinin en büyük motivasyon kaynakları olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti: