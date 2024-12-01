Ertuğrul Doğan yeniden Trabzonspor başkanı seçildi

Haber Merkezi

Trabzonspor'un 57 yıllık tarihindeki 49. yönetim kurulu seçildi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılan olağan genel kurulda, seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Ertuğrul Doğan, yeniden başkanlığa seçildi.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Ertuğrul Doğan

YÖNETİM KURULU ASIL ADAY LİSTESİ

Zeyyat Kafkas

Ali Haydar Gedikli

Sami Karaman

Kemal Ertürk

Serkan Kılıç

Nevzat Kaya

Taner Fikret Saral

Coşkun Öztürk

İbrahim Şahinkaya

Derviş Köz

Birhan Emre Yazıcı

Murat İskender

Gözde Atasoy

Semih Hekimoğlu

YÖNETİM KURULU YEDEK ADAY LİSTESİ

Hüseyin Ekşi

Ali Beyazlı

Fatih Solak

İmdat Yılmaz

Serkan Neşat Soylu

Rıfat Çebi

Mustafa Cem Aşık

Trabzonspor'un yönetimindeki isimlerin özgeçmişlerini hazırladık. İşte yeni yönetimde kim, kimdir?

ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?

1977 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokul öğreniminin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

2000 yılında Doğan Akaryakıt adı altında madeni yağ ve akaryakıt alanında iş hayatına atıldı. Gayrimenkul şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığı görevini de üstlenen Doğan, 2014 yılında enerji sektörüne adım atan Oltan & Köleoğlu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Trabzon Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu ve Oltan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olan Doğan, bir dönem Trabzon Ticaret Odası Başkan Yardımcılığı görevini ifa etti.

8 Nisan 2018'de Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi, Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2023 Mart ayında yapılan seçimlerin ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı oldu.

Ertuğrul Doğan evli ve 2 çocuk babasıdır.

GÖZDE ATASOY KİMDİR?

Yönetim kurulunda ekranlardan tanınan Gözde Atasoy'un olması da taraftar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Atasoy'un iletişim anlamındaki uzmanlığının kulübe fayda sağlanacağı düşünülüyor...

1986 yılında İstanbul’da doğan Gözde Atasoy, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Sonrasında Amerika’da Golden Gate University’de pazarlama alanında yüksek lisansını tamamladı.

Televizyonculuk kariyerine spor spikerini olarak başlayan Atasoy ardından 7 yıl Kanal D Ana Haber Bülteni’ni, 3 yıl da CNNTürk’e hafta içi her gün yayınlanan “Bugün” isimli haber kuşağını hazırlayıp sundu. Şu anda da BloombergHT’de İş’te Zirve programını hazırlayıp sunmaktadır.

ZEYYAT KAFKAS KİMDİR?

25 Ocak 1967’de Trabzon’da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. İdmangücü, Doğanspor, Trabzonspor ve Ankara Silahlı Kuvvetlergücü Basketbol takımlarında forma giydi.

DOKA Kalkınma Kurulu Başkanlığı, TOBB Madenciler Meclisi Üyeliği, TÜMMER (Türkiye Mermer ve Makinaları Üreticileri Birliği) Y.K. Üyeliği, Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği Y.K. Başkanlığı, TÜRKONFED(Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) Y.K. üyeliği, Türkiye Konsolosluk Erkanı Derneği Y. K. üyeliği, Doğanspor Kulübü Başkanlığı, Trabzonspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği - Basın Sözcülüğü (2005-2008), (2018), Başkan Yardımcılığı ve Mali Sayman (2021-2023) ve Trabzonspor Basketbol Kulübü Asbaşkanlığı görevlerinde bulundu.

2011- 2023 yılları arasında Estonya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu unvanını taşıyan Kafkas, ticari hayatına tekstil, kafe restaurant İşletmeciliği ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyetlerine devam etmektedir. Halen DOKASİFED Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığını sürdüren Zeyyat Kafkas, son yönetim kurulunda Trabzonspor Futbol Kulübü Asbaşkanı olarak görev yapmıştır.

Kafkas evli ve 2 çocuk babasıdır.

ALİ HAYDAR GEDİKLİ

26 Ocak 1962 tarihinde Trabzon Akçaabat’a bağlı Kuruçam köyünde doğdu. Yüksek Öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Bir süre özel sektörde inşaat mühendisi olarak çalıştıktan sonra eşi mimar Asiye Gedikli ile birlikte üst yapı, enerji ve inşaat taahhüt işlerinde faaliyet gösteren Gedikli Mühendislik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti’ni kurdu. Bu şirketin yanı sıra Trabus Yapı ve Armada Praksis İnşaat firmaları ile ticari faaliyetlerine devam etmektedir.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyeliği ve 1461 Trabzon Futbol kulübünde Başkan Yardımcılığı yapan Ali Haydar Gedikli, son yönetimde Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Gedikli, evli ve iki çocuk babasıdır.

SAMİ KARAMAN KİMDİR?

1975 Trabzon doğumludur. Erken yaşlarda iş hayatına atılan Karaman, daha sonra kendi şirketini kurarak mühendislik, inşaat ve hafriyat sektörlerinde faaliyet göstermeye başlamıştır.

TRB Kar-Yapı ve Gün-Yapı isimli şirketlerde iş hayatını sürdüren Sami Karaman, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyesidir. Daha önce Hekimoğlu Trabzon FK yönetiminde yer almıştır.

2021 yılından itibaren Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi olan Karaman, son yönetimde Mali Sayman olarak görev yapmıştır.

KEMAL ERTÜRK KİMDİR?

05.03.1987 tarihinde Trabzon’da doğdu, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2016 yılından itibaren Ertürk Hukuk Bürosu adı altında avukatlık mesleğimi sürdürmektedir.

Sürmenespor Kulübünde başkan yardımcılığı ve genel sekreterlik, Hekimoğlu Doğanspor Kulübünde ise asbaşkanlık yapmıştır. Futbol İl Tertip Komitesi üyeliğini 2014 yılından beri sürdürmekte olan Kemal Ertürk, Trabzon Futbol İl Disiplin Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Trabzon ASKF Disiplin Kurulu Başkanlığı görevlerine devam etmektedir.

2018 yılından itibaren Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyeliği, son yönetimde de Genel Sekreterlik görevini üstlenen Kemal Ertürk, evli ve 1 çocuk babasıdır.

SERKAN KILIÇ KİMDİR?

1976 yılında Trabzon’da doğdu. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra iş hayatına atılan Kılıç, savunma sanayi ve inşaat sektöründe faaliyetlerini sürdürmektir.

1998 yılında İdmangücüspor Kulübü'nde asbaşkan, Akçaabat Sebatspor'un Süper Lig'de mücadele ettiği dönemde de futbol şube sorumlusu olarak yönetim kurulunda yer aldı. Değirmenerespor Kulübü Başkanlığı yaptı, kulübün 2. Lig'e çıkmasının ardından ismini 1461 Trabzon olarak değiştirdi. Ortahisar Kanunispor Kulübü kurucularından olan Kılıç, 2019 yılında 3. Lig'de mücadele eden Adliyespor Kulübü'nün Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Önceki dönemlerde Türkiye Atıcılık Federasyonu'nda asbaşkanlık görevinde bulundu.

Birçok sivil toplum kuruluşu ve dernekte yöneticilik yapan Serkan Kılıç, son yönetim kurulunda Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Kılıç evli ve 3 çocuk babasıdır.

NEVZAT KAYA KİMDİR?

1972 yılında Muş'un Malazgirt ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Muş’ta okuduktan sonra eğitim hayatını İstanbul’da tamamlayan Nevzat Kaya, 1992 yılına kadar tekstil sektöründe çalıştı.

Ardından 1993 yılında otomotiv sektörüne giriş yaptı. Türkiye içinde çeşitli bayilerin temsilciliğini yaptıktan sonra 2004 yılında D&D Yeniköymotors’u kurdu, Aston Martin’in Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetleri Distribütörü oldu. Ayrıca Çin’in en eski otomotiv firması FAW grubuna bağlı Hongqi’nin distribütörlüğünü de portföyüne ekledi. 2024 yılında Almanya’nın Düsseldorf kentinde otel sahibi oldu. Memleketi Muş'ta 2 yıl boyunca TFF 3.Lig ekibi Muşspor’un başkanlık görevini yürüttü.

1997-2001 yılları arasında Trabzonspor Kulübü yönetim kurulu üyeliği yapan Kaya, aynı zamanda Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu üyesidir. Son yönetimde Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcılığı görevini üstenen Kaya, ileri derecede İngilizce bilmektedir.

Nevzat Kaya, evli ve 4 çocuk babadır.

COŞKUN ÖZTÜRK KİMDİR?

03.03.1976 tarihinde Akçaabat’a bağlı Akpınar köyünde doğdu. Trabzon Lisesi’nden mezun olduktan sonra Hollanda’ya giderek 16 yıl boyunca uluslararası bir şirkette üst düzey yöneticilik yaptı. Bu ülkede amatör bir kulüpte yönetim kurulu üyeliği yaptıktan sonra Trabzon’a döndü.

Öztürk Yapı Denetim, Taksim Yapı Denetim ve Göztürk61 Yapı Denetim ve Öz-Kol İnşaat şirketlerinde yönetici olarak ticari faaliyetlerini sürdüren Coşkun Öztürk, 1461 Soğukspor Kulübü Başkanlığı ve Trabzon ASKF Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

Son iki dönemde Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Öztürk, evli ve 2 çocuk babasıdır.

İBRAHİM ŞAHİNKAYA KİMDİR?

1979’da İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdikten sonra iş hayatına atıldı. Uzun süre Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki uluslararası firmada üst düzey yöneticilik yapan Şahinkaya, 2018’den sonra Türkiye’de madencilik ve teknoloji alanında faaliyet gösteren firmanın kurucu ortağı oldu.

Yurt içi ve dışında birçok önemli ödüle layık görülen İbrahim Şahinkaya, petrol/petrol ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren aile işletmesi grubunun yönetiminde de görev yapmaktadır.

Sporcu bir aileden gelen Şahinkaya, bir önceki dönemde Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulunda Pazarlama ve Stratejiden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

DERVİŞ KÖZ KİMDİR?

1965 yılında Trabzon’da doğdu, ilk, orta ve lise tahsilini bu ilde tamamladı. Babasının erken vefatı nedeniyle yüksekokul tahsili yapamadan genç yaşta iş hayatına atıldı. İnşaat sektöründe iş yaşamını sürdüren Köz, Ortahisar Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yaptı.

Arsinspor Kulübü genel sekreterliği yapan Derviş Köz, 1461 Trabzon Kulübü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Trabzon Şubesi yönetiminde görev yaptı. 2008-2010 yılları arasında Trabzonspor Kulübünde Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Köz, son dönemde de Amatör Branşlar Sorumlusu olarak Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurul Üyeliği görevini üstlendi.

İngilizce öğretmeni olan eşiyle 2012 yılında evlenen Derviş Köz, orta derecede İngilizce bilmektedir.

BİRHAN EMRE YAZICI KİMDİR?

29 Mart 1981 tarihinde Trabzon'da doğdu, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 2006 yılında Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Ardından babası tarafından 1975 yılında kurulan NKY Mimarlık ve Mühendislik Şirketi'nin yönetimini devraldı, şirketi proje yönetimi ve müşavirlik alanında uluslararası bir seviyeye taşıdı. Başarılı iş yaşamının yanı sıra 11 yıl profesyonel yüzücülük yaparak çok sayıda madalya kazanan Birhan Emre Yazıcı, 3 yıldız profesyonel dalgıç sertifikasına sahiptir.

Trabzonspor Kulübünün son yönetiminde Projeler ile Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Yazıcı, ileri derecede İngilizce bilmektedir.

Birhan Emre Yazıcı evli ve iki çocuk babasıdır.

MURAT İSKENDER KİMDİR?

1971 yılında Trabzon’da doğan Murat İskender, ilk, orta ve lise tahsilini Trabzon’da tamamladıktan sonra KKTC Yakın Doğu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur.

İş hayatında mobilya sektörünün ardından yurtiçi ve yurtdışı otel işletmeciliği alanında çalışmalarını sürdüren Murat İskender, spor yöneticiliğine İdmangücü Kulübünde başlamış, Ortahisar Kanuni Spor Kulübü başkanlığı ve Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini üstlenmiştir.

Uzun yıllar Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile TSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği ve mali saymanlığı yapan Murat İskender, evli ve 2 çocuk babasıdır.

SEMİH HEKİMOĞLU KİMDİR?

17 Mayıs 1989 tarihinde Trabzon’da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünü tamamladıktan sonra İngiltere’ye giderek Londra’da 2 yıl İşletme üzerine yüksek lisans yaptı.

Hekimoğlu Döküm’de Yönetim Kurulu Üyesi olan Semih Hekimoğlu, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği yönetiminde görev yapmaktadır. 2014-2018 yılları arasında Hekimoğlu Doğanspor Kulübünde başkanlık, 1461 Trabzon FK’da ise Futbol Şube Sorumluluğu yapan Semih Hekimoğlu, ileri derecede İngilizce bilmektedir.

HÜSEYİN EKŞİ KİMDİR?

1 Şubat 1972’de Trabzon’da dünyaya geldi. 1983 yılında kuyumculuk sektöründe çırak olarak iş hayatına başladı. 1995 yılında kurduğu Hasel Kuyumculuk şirketinde ticari faaliyetlerini sürdüren Hüseyin Ekşi, daha önce 1461 Trabzon Kulübünde yöneticilik yaptı.

Trabzonspor Kulübünde bir önceki dönemde yönetim kurulu üyeliği görevini yapan Ekşi, evli ve 3 çocuk babasıdır.

ALİ BEYAZLI KİMDİR?

10 Aralık1992 tarihinde Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimi Trabzon’da tamamladıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Ardından Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden ikinci lisansını aldı.

Bir süre Pegasus Hava Taşımacılığı şirketinden çalıştıktan sonra İtalya ve İngiltere’de Makro Ekonomi eğitimini tamamladı. İngiltere’de bir süre özel sektörde çalıştı, bu sürede yabancı dilini akademik düzeyde geliştirdi.

Yurt dışı deneyimlerinin ardından Türkiye’ye dönerek aile işine adım atan Ali Beyazlı, otomotiv sektöründe iş hayatını sürdürmektedir. Beyazlı, son dönemde Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

FATİH SOLAK KİMDİR?

1976 yılında Trabzon'da doğdu. İlk, ortaokul ve lise eğitimini Trabzon'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümünün ardından da Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nde lisans eğitimi almıştır.

Akoluk Kitap Kırtasiye Basın Yayıncılık Şirketi'nde iş yaşamını sürdüren Fatih Solak ayrıca, Gürcistan ve Almanya'da da farklı sektörlerde faaliyette bulunmaktadır.

Bir süre Akçaabat Sebatspor'da yönetim kurulu üyeliği yapan Solak, ileri derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Solak, bir önceki dönemde Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

İMDAT YILMAZ KİMDİR?

2 Mayıs 1969 tarihinde Araklı’da doğdu, lise hayatını burada tamamladı. Bir süre Trabzon’da ticaretle uğraştıktan sonra 1991’de Hollanda’ya giderek bu ülkeye yerleşti.

Hollanda’da kurduğu inşaat sektörüne yönelik şirkette faaliyetlerini sürdüren İmdat Yılmaz, bu ülkedeki Karadenizliler Derneği Başkanlığı yaptı, bir süre de Araklıspor 1461 Spor Kulübü Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Evli ve 4 çocuk babası olan Yılmaz, önceki dönemde Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur.

SERKAN NEŞAT SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Oflu olan Serkan Neşat Soylu, 30 Eylül 1997 tarihinde İstanbul’da doğdu. Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimine başladı, iş hayatına başlaması sebebiyle eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi’nde tamamladı.

2020 yılından beri restoran işletmeciliği ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren Soylu Naturel Gıda A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanlığını sürdüren Serkan Neşat Soylu, 2021 yılında lojistik sektörüne Sena Dağıtım ve Lojistik A.Ş.’yi kazandırdı. Soylu, aynı alanda faaliyet gösteren Simya Dağıtım A.Ş.’nin de yönetim kurulunda görev almaktadır. Serkan Neşat Soylu, kurucusu olduğu SEKU Yazılım Teknolojileri A.Ş ile 4B Harita ve Ölçüm Sistemleri Ltd. Şti.’nde de genel müdürlük görevini sürdürmektedir.

Soylu, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

RIFAT ÇEBİ KİMDİR?

1973 yılında Trabzon’un Araklı ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Trabzon’da tamamladı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

İnşaat ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Çebi Grup Şirketleri’nin kurucusu ve R Entertainment Turizm A.Ş. Yönetim kurulu başkanı olan Rıfat Çebi, evli ve iki çocuk babasıdır.

MUSTAFA CEM AŞIK KİMDİR?

1978 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ankara’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Eğitimine, San Diego State Üniversitesi American Language Institute’de dil eğitimi alarak devam etti.

Profesyonel kariyerine Petrol Ofisi A.Ş’ de başladı. 20 yılı aşkın süredir akaryakıt ve akaryakıt dışı satış sektörlerinde üst düzey yöneticilik yapmaya devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.