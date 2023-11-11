Ertuğrul Doğan’a adının yazılı olduğu işlemeli kılıç hediye edildi

İHA
Sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Trabzonspor Rota Akçaabatlılar Taraftarlar Derneği, Trabzonspor’un Konyaspor’u 2-1 mağlup ettiği karşılaşma öncesinde Başkan Ertuğrul Doğan için hazırladığı hediyeleri takdim etti.
Başkan Ertuğrul Doğan’ın isminin yazılı olduğu işlemeli kılıcı takdim eden dernek başkanı Bilal Pervanoğlu, kulüp başkanı ile günün anısına statta hatıra fotoğrafı çekildi.
Başkan Doğan'a teşekkür edildi
Pervanoğlu, Başkan Ertuğrul Doğan’a misafirperverliği ve ilgisinden dolayı teşekkür etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış