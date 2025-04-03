Ertuğrul Doğan'dan 19 yaş altı takımına teşekkür

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, 19 Yaş Altı takımının UEFA Gençlik Ligi'nde sergilediği performansın herkesi gururlandırdığını belirtti.

Doğan, yazılı açıklamasında, UEFA Gençlik Ligi’nde mücadele eden 19 yaş altı takımının gösterdiği performansın kulüp vizyonunun "yansıması" olduğunu ifade etti.

"YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Bordo-mavili kulüpte altyapıya verilen önemin altını çizen Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"GELECEĞE BAKIŞ AÇISININ EN GÜÇLÜ YANSIMASIDIR"

Trabzonspor için altyapının "seçenek değil, karakter meselesi" olduğunu anlatan Doğan, şu değerlendirmede bulundu:

"HERKES İÇİN BİR DERS NİTELİĞİNDE"

Turnuvanın Türk futbolu için taşıdığı öneme de dikkati çeken Doğan, şunları kaydetti:

Bu turnuva, Türk futbolunun geleceğini düşünen herkes için bir ders niteliğinde. Futbol dünyasına dikkatle baktığınızda, 18 yaşında Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Gavi’yi, 19 yaşında Manchester City ile üç büyük kupayı kazanan Rico Lewis’i, 20’sinde Real Madrid’in vazgeçilmezlerinden biri olan Camavinga’yı görürsünüz. Avrupa’nın en büyük kulüpleri gençlerine güveniyor, onlara büyük sahnelerin kapısını açıyor. Bizde ise genç yetenekler hala yeterince şans bulamıyor. Bunun değişmesi gerekiyor. Trabzonspor, bu değişimin öncüsü olmaya kararlı ve bu turnuva, doğru yolda olduğumuzun kanıtıdır. Yıllardır bu doğrultuda çalışıyoruz, altyapımızı daha da güçlendiriyoruz. Bugün 19 yaş altı takımımızın sahada sergilediği özgüvenin paha biçilmez olduğuna inanıyoruz. Bu sadece bir başarı değil, bir duruş meselesidir. Bu noktada, Trabzonspor’un ortaya koyduğu vizyonun TFF’ye de ilham vermesini temenni ediyoruz. Türk futbolunun en büyük eksiklerinden biri, yetenekleri keşfedememek, keşfettiklerimizi geliştirememek ve elimizdekileri koruyamamaktır. Gençlerimizi Avrupa’ya kaptırmak yerine burada parlatmak, onlara cesaret ve alan açmak, hatırlatmak isterim ki futbol federasyonunun en önemli sorumluluklarından biridir. Futbolda gerçek devrimler, kağıt üstünde değil, sahada yapılır. Trabzonspor olarak bu devrimi çoktan başlattığımızı herkese ispatlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz.