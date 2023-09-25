Ertuğrul Doğan'dan 3 büyüklere taş: Onlar gibi devletten destek almıyoruz Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken, İstanbul devlerine de göndermede bulundu.

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Tivibu Spor ekranlarında yayınlanan Her Gün Spor adlı programda açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Doğan, Trabzon şehri için Trabzonspor sevgisine değinerek, "Tüm Trabzon'da doğan çocuklar, Trabzonspor aşkıyla doğar. Bizim orada ikinci alternatif yoktur, kimse aramaz, merak da etmez, ne olduğuna da bakmak. Bunun farklı incelenmesi gereken konu olduğunu da düşünüyorum." dedi.

"Abdullah Avcı değerli bir hoca"

İşte Başkan'ın sözlerinden öne çıkan satır başları...

Sayın Abdullah Avcı bize yılar sonra şampiyonluk sevinci yaşattı. Ben onun futbol aklına ve gönlüne inanan biriyim. Gelirken de giderken de dostluğunu, arkadaşlığını gösterdi. Gelirken tek lafımızla geldi. Giderken de, "Ben hiçbir şey istemem, Trabzonspor önemli olandır" diyerek gitti. Ama tabii şu: Ben başkan seçildikten sonra hocamız geldi. "Ben şu anda bulunmam, Ertuğrul Bey, başkanım sana sıkıntıya sokar zarar verir, önünü açmak lazım" anlamında geldi. O saatte öyle bir düşüncemiz olmadı. Abdullah Hoca'nın kariyeri, bize yaşattığı şampiyonluk, kendi hocalığı tartışılacak konu değil.

"Bizde devlet desteği yok"