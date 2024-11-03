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Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından bordo-mavili kulüp başkanı Ertuğrul Doğan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SAHA DIŞINDAKİ ŞEREFSİZLERE..."

Hakem yönetimini eleştiren Doğan, şunları dedi:

Takımı ve oyuncuları tebrik ederim. Gereken mücadeleyi gösterdiler ve sahada kaldılar. Saha dışında şerefsizlere mağlup olduk yine.

"HERKES AYAĞINI DENK ALACAK"

Sözlerine devam eden Doğan, şu ifadeleri kullandı:

Buraya bu hakem planlanarak, kurularak gönderilmiş. Trabzonspor'un önünde kimse duramaz! Artık sonuna geldi bu iş! Ya herkes ayağını denk alacak ya da Trabzonspor camiası herkes haddini çok sert şekilde bildirecek!

"ZAMANI GELİNCE AÇIKLAYACAĞIZ"

Lig başından beri kötü yönetimlere tabi tutulduklarını söyleyen Doğan, şunları dedi: