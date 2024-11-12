Ertuğrul Doğan'dan gündeme dair açıklamalar

İHA

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, 61 Derece Dergisi'nin ikinci sayısına verdiği röportajda, bordo-mavili kulübün başkanı olarak çocukluk hayalini gerçekleştirmesini, ailesinin değerlerini, Trabzon şehrinin ruhunu ve Trabzonspor sevgisini, kulübü bağımsız ve güçlü bir geleceğe taşımak için hedeflerini açıkladı.

"İLK KEZ TRİBÜNDE TRABZONSPOR'U İZLEDİĞİM O GÜN, KALBİMDE FIRTINALAR KOPMUŞTU"

"Trabzonspor sevgisi, benim için bir toprak kokusuydu." diyen Doğan, şu ifadeleri kullandı:

Dayılarımın terlettiği o formanın, sahanın ortasında göğsümde hissettiğim bu tutkunun hikayesiydi. Trabzonspor, ailemle birlikte kök saldı içimde; her nefesimde, her sabah uyandığımda Trabzonspor, benim hayal ettiğim gibi bir adam olmamı sağlayan güçlü bir bağ. İlk kez tribünde Trabzonspor'u izlediğim o gün, kalbimde fırtınalar kopmuştu. O an, Trabzonspor'un sadece bir futbol takımı olmadığını, bu camianın bir parçası olmanın nasıl bir ayrıcalık olduğunu gördüm. Sahanın ortasında ter döken her oyuncu, şehrin gururunu, tarihini taşıyordu.

"TRABZONSPOR'U TÜRKİYE'DE ÖRNEK BİR CAMİA HALİNE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Çocukken Trabzonspor ile ilgili kurduğu hayallerin fazlasını yaşadığını belirten Doğan, şunları dedi:

Hayal ettiğimden fazlasını yaşıyorum belki de. Başkanlık koltuğuna oturmak sadece bir görev değil, Trabzonspor'un efsaneleriyle aynı hikayeye imza atmaktır. Henüz yolun başındayız, ancak Trabzonspor'u yeniden Avrupa'da korkulan bir rakip, Türkiye'de örnek bir camia haline getirmek için çalışıyoruz.

"TRABZONSPOR, BİR DESTANIN TEMSİLCİSİDİR"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübü bağımsız bir güce kavuşturmanın en büyük hayali olduğunu belirterek, şu şekilde konuştu:

En büyük hayalim, Trabzonspor'u kalıcı bir başarıya, bağımsız bir güce kavuşturmaktır. Tarihe geçmek değil; bu kulübün özüne yakışır bir yolda, yeni nesillere onurla anlatılacak bir Trabzonspor bırakmak istiyorum. Bunun için mali yapıyı güçlendirmekten, genç yeteneklere yatırım yapmaya kadar her detayı planlayarak yürüyoruz. Trabzonspor, bir destanın temsilcisidir. Sportif başarıları sürdürülebilir kılmak ve bu destanı ekonomik bağımsızlıkla taçlandırmak hedefimizdir. Bankalar Birliği'nden çıkışımız da bu bağımsızlığın başlangıcıdır; kendi gücüne güvenen, kendi kaynaklarıyla ayakta duran bir Trabzonspor inşa ediyoruz. Bu Trabzonspor'un mali bağımsızlığı adına devrim niteliğinde bir adımdı. Bankalar Birliği anlaşması birçok kulüp için bir seçenekti ancak Trabzonspor kendi iradesiyle ayakta durabilen, öz kaynaklarıyla hareket eden bir yapıyı hak ediyor. Bu süreç, Trabzonspor'un kendi hikayesini yazmaya başladığı dönemin başlangıcıdır.

"ADALET, SADECE TRABZONSPOR'UN DEĞİL, TÜM FUTBOLSEVERLERİN ORTAK TALEBİDİR"

Doğan, açıklamalarına şöyle devam etti:

Türk futbolunun içinde bulunduğu sorunları aşmak adına Trabzonspor, örnek bir yapı oluşturma hedefiyle hareket ediyor. Bizim mücadelemiz sadece sahada değil; Türk futbolunun adalet, şeffaflık ve sürdürülebilirlik esaslarına dayalı bir yapıya kavuşması için de çalışıyoruz. Adalet, Trabzonspor'un en temel değerlerinden biridir. Maalesef, bazen hakem hataları mücadelemize gölge düşürdü. Trabzonspor, adil ve şeffaf bir futbol düzeni için mücadelesini sürdürecektir. Hakemlerin eğitim süreçlerinin şeffaf bir yapıya kavuşması, adil kararların alınabilmesi adına reform gereklidir. Adalet, sadece Trabzonspor'un değil, tüm futbolseverlerin ortak talebidir. Hakem hataları, motivasyonu olumsuz etkiliyor, ancak Trabzonspor'un ruhu, her türlü adaletsizliğe rağmen ayakta kalmayı başaracak güçtedir. Trabzonspor, her zaman hak ettiği başarıyı adil bir şekilde elde etmek için mücadele edecektir.

"TRABZONSPOR, HER ZAMAN EN İYİSİNİ HAK EDER"

"Trabzonspor başkanı olarak çalıştığınız teknik adamlarla ilgili pişmanlık duyduğunuz oldu mu?" sorusuna ise Doğan, şu yanıtı verdi:

Her teknik adamla Trabzonspor'a katkı sağlamayı amaçladık, ancak önemli olan her deneyimden bir ders çıkararak kulübümüz için en iyi kararı almak. Trabzonspor, her zaman en iyisini hak eder.

"KULÜBÜMÜZE DEĞER KATACAK İSİMLERE YÖNELİYORUZ"

Trabzonspor'un transfer politikasıyla ilgili olarak ise Doğan, şunları dedi:

Trabzonspor'un geleceğine yatırım yapıyor, hem genç yeteneklere hem de kulübümüze değer katacak isimlere yöneliyoruz. Bazı transferler beklediğimizin üstünde katkı sağladı, bazıları ise farklı nedenlerden dolayı istediğimiz etkiyi oluşturamadı. Ancak her transfer bir tecrübe oldu.

"TRABZONSPOR'UN GELECEĞİ İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Aralık ayında yapılacak olan başkanlık seçimleriyle ilgili olarak ise Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, şu sözleri sarf etti:

Trabzonspor'un geleceği için yola çıktık; bu seçim dönemi de kulübümüzün en güçlü adımları atacağı süreçlerden biri olacak. Amacımız, Trabzonspor'u başarıdan başarıya taşıyacak bir vizyon sunmak.

"HEP BİRLİKTE DAHA BÜYÜK ZAFERLER KAZANACAĞIZ"

Son olarak taraftarlara seslenen Doğan, sözlerini şöyle tamamladı: