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Süper Lig’in 24’üncü haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından ise Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır'ın gördüğü tepkiler hakkında açıklamalar yaptı.

"ÇOK GÜZEL BİR YÖNETİM GÖSTERDİ"

Beyaz TV'ye konuşan Doğan, maçın hakemi Cihan Aydın'ın performansını överek, şunları dedi:

Maçın hakemini gerçekten tebrik ediyorum. Çok güzel bir yönetim gösterdi, kendisini tebrik ederim. Emeğine sağlık.

"UĞURCAN'A EDİLEN KÜFÜR İNSANLIK AYIBI"

Beşiktaş tribünlerinin Uğurcan Çakır'a yönelik küfürlü tezahüratlarda bulunması hakkında konuşan Doğan, şu sözleri sarf etti:

Uğurcan bizim göz bebeğimiz. İnsan oğlu insan, adam gibi adam... Sahada kimseyle problemi olmamış bir aile babası. Beşiktaş taraftarına yakıştıramadım. Bu tarz bir küfür insanlık ayıbıdır. Beşiktaş bizim dost camiamızdır. Aklı başında hiçbir Beşiktaşlı'nın da bunu tasvip edeceğini düşünmüyorum. Tabii her yerde oyunculara tepki olabilir. Ama bunun dakikalarca yapılması insani bir durum değil. Uğurcan'a ancak tribünlerde küfredebilirler. Kimse kimsenin yüzüne bakarak o küfürleri edemez.

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"BU MHK İLE İŞLERİN YÜRÜYECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Gündemdeki yabancı hakem tartışmalarına değinen Doğan, şunları dedi:

Biz bu MHK ile bu işlerin yürüyeceğini düşünmüyoruz. En azından belli bir geçiş aşamasında, Türk futbolunu bir kaosu sokmadan yabancı hakemlerden faydalanılabilir. Ancak işin sonunda biz 80-85 milyonluk ülkeyiz. Bu maçları yönetecek 40-50 tane hakem çıkartabiliyor olmamız lazım.

"HİÇ İLGİLENMİYORUM DERBİYLE"

"Derbide yabancı hakem olması hakkında ne düşünürsünüz?" sorusuna, "Hiç ilgilenmiyorum derbiyle." yanıtını verdi.

"HEDEF BORÇSUZ TRABZONSPOR"

Trabzonspor'un mali durumu hakkında konuşan Doğan, şu sözleri sarf etti: