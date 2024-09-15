Ertuğrul Doğan'dan hakeme olay sözler: Tek eksik Beşiktaş forması Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından hakem Ali Şansalan'ın performansını sert bir şekilde eleştirdi.

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Haber Merkezi

Süper Lig’de 5. haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Trabzonspor, Akyazı Stadyumu'nda Beşiktaş’ı konuk etti.

Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Trabzonspor 17. dakikada Okay ile öne geçti. 39. dakikada Gedson maça eşitliği getirdi.

Trabzonspor'da Edin Visca 13. dakikada Rafa Silva'ya yaptığı müdahalede VAR uyarısı sonrasında kırmızı kart gördü.

Müsabakanın ardından ise Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, hakem Ali Şansalan'ın performansını sert bir şekilde eleştirdi.

"BEŞİKTAŞ LEHİNE KARAR VERDİ"

Doğan, sözlerine şu şekilde başladı:

90 dakikaya yakın neredeyse 10 kişi oynadık. Kırmızı kart haklı karardı. VAR'ın devreye girmesi olması gerekendi. Ama VAR niyeyse bizim lehimize olabilecek pozisyonlarda devreye girmedi. Hakem tüm takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı. Anlamak çok zor. Böyle bir şey uzun zaman sonra ilk kez burada yaşandı.

"HAKEM KARARLARI GÖLGE DÜŞÜRDÜ"

Sözlerine devam eden Ertuğrul Doğan, şunları dedi:

Kendi evimizde tüm takdir hakları rakip lehine kullanıldı, çok enteresan. Mücadeleye hakem ve hakem kararları gölge düşürdü.

"TFF BAŞKANI İLE GÖRÜŞECEĞİM!"

Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşeceğini açıklayan Ertuğrul Doğan, şu sözleri sarf etti:

TFF Başkanı ile görüşeceğim, Trabzonspor olarak çok ciddi sıkıntımız var. TFF Başkanı'nın iyi niyetinden eminiz, bu konulara çare bulacaklardır.

"TEK EKSİK BEŞİKTAŞ FORMASI"

Ertuğrul Doğan ayrıca şöyle konuştu:

Hakemin yaptığı tek eksik şey bir şey vardı. Bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı çok daha rahat olurdu.