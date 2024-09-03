Ertuğrul Doğan'dan Şenol Güneş açıklaması

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Trabzonspor’da Abdullah Avcı’dan boşalan teknik direktörlük görevine Şenol Güneş getirildi.

Başkan Ertuğrul Doğan ile İstanbul’da görüşen Şenol Güneş, bordo-mavili ekibin yeni teknik direktörü oldu.

"EFSANEMİZ ŞENOL GÜNEŞ İLE ANLAŞMA SAĞLADIK"

Yapılan anlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, üç isim üzerinde enine boyuna tartıştıklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

Pazartesi günü gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantımızda üç isim üzerinde enine boyuna tartıştık. Takımımızın güçlü bir iskeleti var ve Süper Lig maratonunun henüz başındayız. Bütün bunları üst üste koyunca hedeflerimize daha tecrübeli bir hoca ile varabileceğimize inandık ve efsanemiz Şenol Güneş ile bugün itibarıyla anlaşma sağladık. Trabzonspor’umuzun hemen hemen her başarısında yer alan, teknik adamlığı döneminde şampiyonluk kazandırmış, bizim gibi düşünen, bizim gibi inanan ve tamamen ‘bizden biri’ olan Şenol Güneş Hocamıza ‘yuvana yeniden hoş geldin’ diyorum. Camiamızdan, bir ve beraberce hareket ederek kenetlenmesini, hem hocamıza hem de oyuncularımıza moral olmasını özellikle rica ediyorum. Bu kenetlenmenin, yakın gelecekteki başarılarımız için çok önemli olduğunu da vurgulamak istiyorum.