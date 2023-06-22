Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer çalışmalarıyla ilgili, "Hocamız gerçekten çok ciddi bir çalışma yürütüyor. Taraftarlarımızın gönlü rahat olsun." dedi.

AA

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın kaç transfer istediğiyle ilgili soruya Doğan, şu yanıtı verdi:

Hocamız gerçekten çok ciddi bir çalışma yürütüyor. Taraftarlarımızın gönlü rahat olsun. Her şey çok ciddi, sık elenip sık dokunduğu için anlaşmalar yapsak da biz bunu dışarıya aktarmıyoruz. İlk etapta 6-7 transfer öngörüyoruz. Bu sayı aşağı yukarı değişebilir. Biz sürekli kendisiyle görüşüyoruz. Transferler gelmeye başladıkça, hocamız takımın durumunu kampta gördükçe, bize ne dönüş yapıyorsa, bizden ne talebi oluyorsa, Trabzonspor Yönetim Kurulu da bu talepleri yerine getirmek için ne gerekiyorsa yapacaktır.

"Şu anda bize gelen böyle bir resmi teklif yok"

Başkan Doğan, kaleci Uğurcan Çakır'la ilgili çıkan transfer söylentilerine ilişkin, şu şekilde konuştu:

Uğurcan Çakır, bizim kaptanımız. Çok da sevdiğiniz bir kardeşimiz. Uğurcan'ı biz Türkiye'de herhangi bir kulübe vermeyiz. Uğurcan'ın Avrupa'da önemli bir kulübe gitmesini isteriz. Türk futbolu ve Uğurcan için isteriz ama şu an böyle bir durum yok. Şu anda bize gelen böyle bir resmi teklif yok.

"Takım bütçesini küçültmek zorundayız"

Bir basın mensubunun, kur farkının transfere nasıl yansıyacağı yönündeki sorusu üzerine Başkan Doğan, şu ifadeleri kullandı:

Bu durum şu anda Türk futbolunun en önemli problemi. Son yapılan Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında bu konu ciddi olarak gündeme geldi. Gelirlerimize baktığımız zaman, kurdaki artışı da göz önüne aldığımızda, bu haliyle yönetilebilir bir durumu yok. Sadece kendi kulübümüzün değil, Türk futbolunun da gerçeği haline geldi. Özellikle Anadolu kulüplerinde çok ciddi sıkıntılar var. Büyük kulüplerde de ciddi sıkıntılar var. Bunun aşılması için Türkiye'nin tamamında bir operasyon yürütülmesi gerekiyor. Ciddi anlamda gelir kalemlerinin ortaya çıkarılması lazım. Mehmet (Büyükekşi) Bey'in bu konuda ciddi planlamaları var. Açık söylemek lazım, mevcut haliyle kulüplerin bunu yönetme şansı yok. Hiçbir kulübün yok. Biz bu senenin planlamasını yapıyoruz. Takım bütçesini küçültmek zorundayız. Trabzonspor'un 45-46 milyon avro bütçelerle yürüme şansı yok. Diğer kulüplerin de yok. Herkes kendine göre planlamasını yapacak ve gerçeklerle yüz yüze gelecek.

"İlerleyen günler, süreç Türk futboluna faydalı olacaktır"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ikinci dönemi olacağını belirten Doğan, şu değerlendirmede bulundu:

Kendisi bize planlarından bahsetti. Şahsım adına Mehmet Bey'in bunları başarabileceğine inanıyoruz. İlerleyen günler, süreç Türk futboluna faydalı olacaktır.

"Düzenli işleyen bir altyapıya kavuşacağız"

Futbolun gelişmesi için altyapıların önemli olduğunu da dile getiren Doğan, sözlerini şöyle tamamladı: