Ertuğrul Doğan'dan Victor Osimhen açıklaması Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Tivibu Spor'da önemli açıklamalarda bulundu. Ertuğrul Doğan, Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in kendilerine de önerildiğini ancak maliyet nedeniyle bu transferin olmadığını söyledi.

Haber Merkezi

Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan ancak ilk haftalarda alınan sonuçların ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'da, Şenol Güneş'le birlikte çıkış aranıyor.

Başkan Ertuğrul Doğan da gündeme dair birçok açıklama yaparken, sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Victor Osimhen hakkında da konuştu.

"OSIMHEN BİZE DE ÖNERİLDİ"

Ertuğrul Doğan, Tivibu Spor'da yaptığı açıklamada, "Sanırım Osimhen bize de önerildi. Ama bizim tabii o rakamlarla bir şey yapmamız söz konusu değil. Rakiplerimiz 2 oyuncuya bizim toplam kadromuz kadar maaş veriyor. Kendi parana göre oyuncu alacaksın..." ifadelerini kullandı.

MALİYETİ 6 MİLYON EURO

Galatasaray, Victor Osimhen'in maliyetini, "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6 milyon euro sezonluk ücret ödenecektir." şeklinde KAP'a açıklamıştı.