Ertuğrul Doğan'ın acı günü! Dayısı Coşkun Şahinkaya vefat etti Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’ın dayısı Coşkun Şahinkaya, yaşamını yitirdi.

DHA

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’ın dayısı, yönetim kurulu üyesi İbrahim Şahinkaya’nın babası, bordo-mavili kulübün eski futbolcusu ve aynı zamanda eski yöneticilerinden olan Coşkun Şahinkaya (81) hayata gözlerini yumdu.

Şahinkaya’nın cenazesinin yarın öğle namazını müteakip İstanbul Ataköy Ömer Duruk Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.

"Sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz"

Trabzonspor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Efsane futbolcularımızdan ve eski yöneticilerimizden Coşkun Şahinkaya’nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Coşkun Şahinkaya’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Coşkun Şahinkaya kimdir?

1 Ocak 1942’de Trabzon'da doğan Coşkun Şahinkaya genç yaşta İdmangücü forması giymeye başladı ve ardından Ankaragücü'ne transfer oldu.

Trabzonspor'un kurulmasının ardından Bordo-Mavili forma için ter dökmeye başlayan Şahinkaya üç sezon bordo-mavili formayı giydi.

Aynı zamanda takımın ilk kaptanlarından olan Şahinkaya, Genç ve Ordu Milli Takım formalarını da terletti.

Coşkun Şahinkaya futbolu bıraktıktan sonra Trabzonspor Kulübü’nde yönetim kurulu üyeliği de yaptı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)