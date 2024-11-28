Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu açıklandı
Haber Merkezi

Trabzonspor Divan Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor Başkanı ve Başkan Adayı Ertuğrul Doğan'ın seçimli olağan genel kurul için verdiği yeni yönetim listesini duyurdu.

Ziyabey Tesisleri'nde düzenlenen programda mavi pusulayla seçime gidecek Ertuğrul Doğan'ın kesinleşen Yönetim Kurulu Asil ve Yedek listesinde yer alan isimler, şu şekilde açıklandı:

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Ertuğrul Doğan

YÖNETİM KURULU ASIL ADAY LİSTESİ

Zeyyat Kafkas

Ali Haydar Gedikli

Sami Karaman

Kemal Ertürk

Serkan Kılıç

Nevzat Kaya

Taner Fikret Saral

Coşkun Öztürk

İbrahim Şahinkaya

Derviş Köz

Birhan Emre Yazıcı

Murat İskender

Gözde Atasoy

Semih Hekimoğlu

YÖNETİM KURULU YEDEK ADAY LİSTESİ

Hüseyin Ekşi

Ali Beyazlı

Fatih Solak

İmdat Yılmaz

Serkan Neşat Soylu

Rıfat Çebi

Mustafa Cem Aşık

ensonhaber icon
Ercan Ertan
Muhabir