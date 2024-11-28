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Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu açıklandı

Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu açıklandı Trabzonspor'da hafta sonu gerçekleşecek olan seçimli olağan genel kurulda tek aday olarak yer alacak Başkan Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesi belli oldu.