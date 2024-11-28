Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu açıklandı

Haber Merkezi
Trabzonspor Divan Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor Başkanı ve Başkan Adayı Ertuğrul Doğan'ın seçimli olağan genel kurul için verdiği yeni yönetim listesini duyurdu.
Ziyabey Tesisleri'nde düzenlenen programda mavi pusulayla seçime gidecek Ertuğrul Doğan'ın kesinleşen Yönetim Kurulu Asil ve Yedek listesinde yer alan isimler, şu şekilde açıklandı:
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Ertuğrul Doğan
YÖNETİM KURULU ASIL ADAY LİSTESİ
Zeyyat Kafkas
Ali Haydar Gedikli
Sami Karaman
Kemal Ertürk
Serkan Kılıç
Nevzat Kaya
Taner Fikret Saral
Coşkun Öztürk
İbrahim Şahinkaya
Derviş Köz
Birhan Emre Yazıcı
Murat İskender
Gözde Atasoy
Semih Hekimoğlu
YÖNETİM KURULU YEDEK ADAY LİSTESİ
Hüseyin Ekşi
Ali Beyazlı
Fatih Solak
İmdat Yılmaz
Serkan Neşat Soylu
Rıfat Çebi
Mustafa Cem Aşık
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