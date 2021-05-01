Ertuğrul Sağlam: Adana Demirspor maçında hakem skandalı vardı

Adana Demirspor - Balıkesirspor maçında iptal edilen gole Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam tepki gösterdi.

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Ankaraspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından ligde yarışta oldukları Adana Demirspor'un Balıkesirspor'u yendiği maçta iptal edilen gole tepki gösterdi.

"SKANDAL"

Hakem skandalı yaşandığını söyleyen Sağlam, "Şimdilik üzerimize düşen işi yaptık, görevimizi yerine getirdik. Kazanmamız gerekiyordu, kazandık, rakiplerimizin puan kaybetmesi gerekiyor öne geçmemiz için. Rakiplerimizin maçlarını da takip ediyoruz. Adana Demirspor'un gollerini seyrettik, Türk futbolunda Türk hakemliği adına skandal ortaya çıkmış. Aklım almıyor, çok konuşulacak bir iş. İnsan üzülüyor." ifadelerini kullandı.

İnancını sürdürdüğünü de kaydeden teknik adam, Bursaspor'daki şampiyonluğuna dikkat çekerken, "Bursa'da son haftada Fenerbahçe'den elde ettiğimiz şampiyonluğu inşallah burada Samsunspor ile de alacağız, buna inanıyorum." dedi.



