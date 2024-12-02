1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, ligin 15. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirilen idmanla devam etti.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Beşiktaş söylentilerine de cevap verdi.

"ÖZEL BİR YERDE OLACAK BEŞİKTAŞ BİZİM İÇİN"

Sağlam, şu ifadeleri kullandı:

Bizim Beşiktaş'ta 8 senemiz geçti. Hayatımızda kazandığımız bir çok şeyde Beşiktaş'ın yeri var. Hep de özel bir yerde olacak Beşiktaş bizim için. Geçtiğimiz sezon da böyle bir söylenti oldu. Hatta o daha ciddiydi ama bizim burada taraftarlarımıza, camiamıza verdiğimiz bir söz var. Bu sözü yerine getirmeden de buradan ayrılmayacağımın sözünü verebilirim. Camiamızın, taraftarımızın 15 yıllık özlemine son vereceğiz. Geçen sene işi bitirememiştik.