Ertuğrul Sağlam, Kocaelispor'a veda etti Kocaelispor ile yollarını ayıran Ertuğrul Sağlam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Süper Lig hedefine 3 puanlık bir mesafede bir üstteki rakibine ikili averajda üstünlük sağlamış bir sıralamayla Kocaelispor'un ligin sonunda mutlu sona ulaşması en büyük dileğim" ifadelerini kullandı.

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1. Lig'de mücadele eden ve gelecek sezonda Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Kocaelispor'da bir veda yaşandı.

Yeşil-siyahlılar, 17 Haziran 2023'te sözleşme imzaladığı teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlam, şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık 8 ay önce başlayan Kocaelispor teknik direktörlüğü görevim bugün itibarıyla sona erdi. Söz konusu süreçte destekleriyle yanımızda olan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başta olmak üzere Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve yönetim kuruluna, futbolcularımıza, kulüp çalışanlarına, yerel medya mensuplarına, sivil toplum kuruluşlarına ve Kocaelispor taraftarına teşekkür ediyorum. Futbolda bazen tüm çabaya ve gayrete rağmen başarı için zaman yetmez koşullar ayrılıkları beraberinde getirir. Süper Lig hedefine 3 puanlık bir mesafede bir üstteki rakibine ikili averajda üstünlük sağlamış bir sıralamayla Kocaelispor'un ligin sonunda mutlu sona ulaşması en büyük dileğim.

Bu sözleri dikkat çekti

Son olarak evinde Şanlıurfaspor'a 1-0 mağlup olan Kocaelispor, 23 haftası geride kalan 1. Lig'de topladığı 43 puanla 3. sırada yer alıyor.

Öte yandan 54 yaşındaki teknik adamın veda mesajındaki son kısım futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.

Ertuğrul Sağlam, "Süper Lig hedefine 3 puanlık bir mesafede bir üstteki rakibine ikili averajda üstünlük sağlamış bir sıralamayla Kocaelispor'un ligin sonunda mutlu sona ulaşması en büyük dileğim" ifadeleriyle takımı başarılı bir şekilde yönettiğini vurguladı.