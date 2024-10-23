Ertuğrul Sağlam: Motivasyonumuz üst seviyede

İHA

1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Uzun süredir sakatlıkla mücadele eden Markao, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Antrenman öncesi Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, futbolculardan Harun Tekin ve Ryan Mendes açıklamalarda bulundu.

"YENEMEYECEĞİMİZ TAKIM YOK"

Sözlerine geçtiğimiz hafta kazanılan Ümraniyespor maçı değerlendirerek başlayan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, şunları dedi:

Ümraniyespor ligin en iyi oynayan takımlarından birisi. Rakibe kaleye vurabilecekleri pozisyon vermedik. Çok net, atağı sonlandırabileceğimiz pozisyonlar olacaktı ancak onları yakalayamadık. Rakibin açıklarını yeterince kullanamadık. Ancak ofansif ve defansif anlamda takım bütünlüğümüz ön plana çıktı. Tam bir takım oyunu sergiledik. Her oyuncunun sorumluluk aldığı bir müsabaka oynadık. Oyuncular da artık birbirini tanımaya başladı. Sistemimiz git gide yerine oturuyor. Biz yeni bir takımız, takımımızda birçok yeni oyuncu var. Aslında sezon başından beri bu noktayı işaret ediyorduk. Mükemmel değiliz ancak daha iyi olacağımızın sinyallerini verdik, o açıdan umutluyuz. 3. ile aramızdaki puan farkını da korumuş olduk. Eksiklerimizi tespit ediyoruz. Daha fazla çalışmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz, rehavete gerek yok. Hep daha iyisini isteyeceğiz. Üstüne koyarak devam ettiğimiz takdirde yenemeyeceğimiz takım yok. Gider Ankaragücü'nü de yeneriz.

"MOTİVASYONUMUZ ÜST SEVİYEDE"

Herhangi bir sakat oyuncunun olmamasının sevindirici olduğunu belirten Sağlam, şunları dedi:

Markao da bugün başladı. Şu anda gayet iyi durumdayız. Motivasyonumuz üst seviyede, şehir de havaya girmeye başladı.

"TARAFTARLARDAN İSTEĞİM OYUNCULARINA SAHİP ÇIKSINLAR"

Elindeki oyunculardan en üst seviye verim almak istediğini söyleyen Ertuğrul Sağlam, şu ifadeleri kullandı:

Her futbolcuyla ayrı ayrı ilgileniyoruz. Hepsinden verim almak ana hedefimiz. Son haftalarda korner ve serbest vuruşlardaki hamlelerimize antrenmanlarda çalışıyoruz. Bugüne kadar az verim aldığımız oyuncuların da üstünde çalışacağız. Ben özellikle medyadan da, taraftardan da destek istiyorum. Onların da bu noktada bize ve oyunculara destek olması gerekir. Özellikle taraftarlardan isteğim oyuncularına sahip çıksınlar.

"LİDER DURUMDAYIZ VE OLMAK İSTEDİĞİMİZ YER BURASI"

Ertuğrul Sağlam'ın ardından açıklamalarda bulunan kaleci Harun Tekin, geçtiğimiz hafta önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, şu şekilde konuştu:

Çok mutluyuz, İstanbulspor maçının ardından Ümraniyespor'a karşıda önemli bir galibiyet aldık. Lider durumdayız ve olmak istediğimiz yer burası. Sorumluluklarımız daha da arttı, daha çok çalışacağız. 4 maçtır gol yemiyoruz. Bu takımın olumlu havasını yükseltiyor. Diğer kaleci arkadaşım kaptan Gökhan da bende çok çalışıyoruz. Takımda ki atmosfer çok iyi ve bu şekilde devam edip şampiyon olmak istiyoruz. Ankaragücü ile zor bir maç var önümüzde şimdi. Bizden, liderden puan almak isteyeceklerdir onlar da. Biz oraya kazanmaya gideceğiz.

"KAZANMAYA GİDECEĞİZ"

Takımın hücumdaki en etkili oyuncularından olan Ryan Mendes ise, şu ifadeleri kullandı: