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    Ertuğrul Sağlam, zeminin temizlenmesine yardım etti

    Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, karla kaplanan Nuri Asan Tesisleri'ndeki sahayı temizledi.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2021 - 10:59
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 11:00
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    Ertuğrul Sağlam, zeminin temizlenmesine yardım etti

    Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da, İstanbulspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

    Samsun ekibinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam, oyuncularının idman yapabilmesi için karla kaplanan antrenman sahasını temizledi.

    Ertuğrul Sağlam, zeminin temizlenmesine yardım etti #1

    1.5 SAAT ÇALIŞTILAR

    Sağlam, yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Nuri Asan Tesisleri'ndeki sahaları, takımın antrenman yapmasına elverişli hale getirmek için çalışma yapan görevlilere yardım etti.

    Kırmızı-beyazlı ekip, yoğun uğraşlar sonucunda antrenman yapılabilecek duruma getirilen sahada yaklaşık 1.5 saat çalıştı.

    Ertuğrul Sağlam, zeminin temizlenmesine yardım etti #2

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