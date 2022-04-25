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    Ertuğrul Taşkıran: Beşiktaş'a karşı oynamak kolay değil

    Kasımpaşa'nın başarılı kalecisi Ertuğrul Taşkıran, Beşiktaş maçının ardından konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 23:03
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    Ertuğrul Taşkıran: Beşiktaş'a karşı oynamak kolay değil

    Kasımpaşa'nın file bekçisi Ertuğrul Taşkıran, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

    Ertuğrul Taşkıran Beşiktaş karşısındaki galibiyetlerini şu sözlerle değerlendirdi, "Bu kadar seyircinin önünde, baskı ile oynamak kolay değil. Buna hazırdık. Takımımızın oyun gücü var. Bireysel isimler de öne çıkıyor ama, çok ciddi disiplin içerisinde vazgeçmeden oynuyoruz. Her rakibe karşı bunun meyvelerini aldık."

    "Endişemiz kalmadığı için daha özgüvenli oynuyoruz"

    Son haftalarda gösterdikleri çıkışla ilgili soruya ise Ertuğrul, "Hocanın oyun sistemini, takım benimsedi. Her geçen gün üstüne koyuyoruz. Aşağı ile endişemiz kalmadığı için daha rahat ve özgüvenli oynuyoruz" diyerek karşılık verdi.

    Ertuğrul Taşkıran: Beşiktaş a karşı oynamak kolay değil #1


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