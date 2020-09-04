Ertuğrul Taşkıran Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, Konyaspor ile yollarını ayıran Ertuğrul Taşkıran ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Geçen sezon Konyaspor forması giyen Ertuğrul Taşkıran, Kasımpaşa'ya transfer oldu.

KASIMPAŞA RESMEN DUYURDU

Kasımpaşa'nın resmi sitesinden yapılan duyuruda, "Geçtiğimiz sezon Konyaspor formasını giyen Ertuğrul Taşkıran, geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadelerine yer verildi.