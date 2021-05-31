Erwin van de Looi: Ferdi Kadıoğlu her şeyi çabuk öğreniyor

Erwin van de Looi: Ferdi Kadıoğlu her şeyi çabuk öğreniyor

Hollanda U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Erwin van de Looi, Ferdi Kadıoğlu'nun performansından çok memnun olduğunu kaydetti.

Hollanda U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Erwin van de Looi, Fenerbahçe'de son dönemde fazla şans bulamayan Ferdi Kadıoğlu'nun gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi.





"AJAX DIŞINDAKİ HER TAKIMDA OYNAR"

Ferdi'nin iyi durumda olduğunu kaydeden teknik direktör, "Fenerbahçe'de Cocu sonrasında alındı ancak o gittikten sonra ilk 11'e girmeye başladı. Kulüp daha sonra Mesut Özil'i transfer etti. Macaristan'da yaptığımız idmanlarda Ferdi en iyi isimdi. Her şeyi çok çabuk öğreniyor. Bana göre Hollanda'da Ajax dışında tüm takımlarda rahatlıkla forma giyebilir." dedi.

Henüz milli takım tercihini resmi olaran açıklamayan 21 yaşındaki Ferdi, Hollanda U21 takımında 16 maça çıktı ve 1 kez ağları sarstı.

RAKİPLERİ KIZDIRDI

Öte yandan teknik direktörün açıklamasının ardından sosyal medyada Ajax'ın ezeli rakipleri Feyenoord ve PSV taraftarları duruma tepki gösterdi. Ajax'ın kayrılmasından rahatsız olan taraftarlar Erwin van de Looi'ya eleştiri getirdi.



