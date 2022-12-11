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    Erzincan’da tribünde kalp krizi geçiren taraftar yaşamını yitirdi

    Erzincan’da oynanan TFF 2. Lig karşılaşmasının 90'ncı dakikasında tribünde kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti.
    • 11.12.2022 - 18:51
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    Erzincan’da tribünde kalp krizi geçiren taraftar yaşamını yitirdi

    TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 18. haftasında 24Erzincanspor, evinde Erokspor ile karşılaştı.

    İlk yarısı 1- 0 24Erzincanspor’un üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısının uzatma dakikalarında (90+5) Erokspor golü bularak skoru 1-1’e getirdi ve maç bu sonuçla sona erdi.

    Maçın son anlarında heyecan dorukta iken tribünde 24Erzincansporlu taraftar T.E. (67) kalp krizi geçirdi.

    Taraftar yaşamını yitirdi

    Olay yerine hemen sağlık ekipleri çağrılarak tribünde kalp krizi geçiren taraftara müdahale edildi.

    İHA'nın haberine göre; ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan taraftar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

    Erzincan’da tribünde kalp krizi geçiren taraftar yaşamını yitirdi #1


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