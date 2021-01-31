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    Erzurum Stadı'nın zemini iyice bozuldu

    Erzurum Stadı'nın zemini iyice bozuldu

    Erzurumspor'un maçlarını oynadığı Kazım Karabekir Stadyumu'nun zemini, tarlayı andırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2021 - 14:12
    • Güncelleme : 31.01.2021 - 15:33
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    Erzurumspor, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Ev sahibi BB Erzurumspor, Ankaragücü'nü 64. dakikada Cenk Ahmet'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

    Öte yandan haftalardır bozuk olan Kazım Karabekir Stadyumu'nun zemininin son görüntüsü, futbolseverleri şaşırttı.

    Özellikle ceza sahası içindeki çimlerin tamamen yok olması, kalecileri oldukça zorluyor.

    YÖNETİM HENÜZ ADIM ATMADI

    Erzurumsporlu taraftarlar, oyuncuların sakatlanmalarını tetikleyen zeminin düzeltilmesi için sosyal medyadan çağrı yapsa da, yönetimden henüz bir adım gelmedi.

    Erzurum Stadı nın zemini iyice bozuldu #1

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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