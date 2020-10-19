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    Erzurumspor başkanı Hüseyin Üneş'in korona testi pozitif çıktı

    BB Erzurumspor başkanı Hüseyin Üneş koronavirüse yakalandı. Yapılan testin pozitif çıktığı, kulübün sosyal medya hesabından yayınlandı.
    • İHA
    • 19.10.2020 - 23:34
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    Erzurumspor başkanı Hüseyin Üneş'in korona testi pozitif çıktı

    BB Erzurumspor sosyal medyadan yaptığı açıklamada kulüp başkanı Hüseyin Üneş'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    "KENDİSİNE ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

    Kulüpten yapılan açıklamada, “Başkanımız Hüseyin Üneş'in Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Başkanımızın karantina ve tedavi süreci başarıyla ilerlemekte ve kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

    Erzurumspor başkanı Hüseyin Üneş in korona testi pozitif çıktı #1

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