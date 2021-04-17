Erzurumspor, deplasmanda Denizlispor'u mağlup etti

Erzurumspor, deplasmanda Denizlispor'u mağlup etti

Süper Lig'in 35. haftasında kümede kalmaya çalışan Denizlispor ve Erzurumspor arasında oynanan mücadele, deplasman ekibinin 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

Süper Lig'de, kümede kalma mücadelesi devam ediyor. Ligin 35. haftasında Denizlispor evinde Erzurumspor'u ağırladı.

Denizli'de oynanan maçta kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Erzurumspor oldu.

RODALLEGA 37 METREDEN ATTI

Erzurumspor'un ilk golünü 2. dakikada Emrah Başsan kaydetti. Denizlispor'un 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldızı Hugo Rodallega, 46. dakikada tam 37 metre uzaklıktan ve 64. dakikada köşeye düzgün bir vuruşla attığı gollerle Denizlispor'u 2-1 öne geçirdi.

RASHANİ 3 PUANI GETİRDİ

Pes etmeyen Erzurumspor, Elbasan Rashani'nin 79 ve 86. dakikalardaki golleriyle Denizlispor'u 3-2 mağlup etti. Erzurumspor'daki ilk gollerini atan Elbasan Rashani, takıma kritik 3 puanı getiren isim oldu.

YILMAZ VURAL İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Yılmaz Vural yönetimindeki 4. maçında ilk galibiyetini, genelde ise ligde 9 hafta sonra kazanan Erzurumspor puanını 31'e yükseltti. 6 haftadır kazanamayan Denizlispor 26 puanda kaldı.

Süper Lig'de çarşamba günü Denizlispor, Ankaragücü'ne konuk olacak. Erzurumspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

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