Erzurumspor FK, Adanaspor deplasmanında kazandı

Haber Merkezi

1. Lig'in 34. hafta mücadelesinde Adanaspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Erzurumspor FK oldu.

ERZURUMSPOR FK, 3 GOLLE KAZANDI

Erzurumspor FK'nın gollerini 18'inci dakikada Tonio Teklic ve 61 ile 86. dakikalarda Eren Tozlu kaydetti.

Adanaspor'da Oğuzhan Matur, 81'inci dakikada doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.

İKİ MAÇ SONRA GELEN GALİBİYET

Bu sonucun ardından iki maç sonra kazanan Erzurumspor FK, puanını 58'e yükseltti. Mağlubiyet serisi 6 maça yükselen Adanaspor ise 27 puanda kaldı.

ADANASPOR'UN UMUDU, MUCİZELERE KALDI

Adanaspor, son 4 haftaya düşme hattının üstündeki takım olan Ankaragücü'nün 12 puan gerisinde girdi.

Ankaragücü'nün kalan 4 haftada 1 puan alması ya da Adanaspor'un 4 maçta 1 puan dahi kaybetmesi durumunda turuncu-beyazlılar küme düşecek.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligde bir sonraki hafta Adanaspor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Erzurumspor FK ise İstanbulspor'u ağırlayacak.