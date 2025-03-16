Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler'i iki golle yıktı

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1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynan maçta kazanan 2-1'lik skorla konuk takım Erzurumspor FK oldu.

ERZURUMSPOR FK, DEPLASMANDA KAZANDI

Erzurumspor FK'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Tonio Teklic ve 76. dakikada Cheikne Sylla kaydetti.

Ev sahibi Amed'in tek golü ise 54. dakikada Daniel Masquera'dan geldi.

SERİ SONA ERDİ

Amed Sportif Faaliyetler'in ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisi bu maçla birlikte son buldu. Erzurumspor FK ligde üst üste 2. galibiyetini aldı.

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor FK puanını 51 yaparak ligde 3. sıraya yükseldi. Amed Sportif Faaliyetler aldığı yenilgi ile birlikte 43 puanda kaldı ve 10. sırada yer aldı.

Amed Sportif Faaliyetler gelecek hafta 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Erzurumspor FK sahasında Manisa FK'yı konuk edecek.